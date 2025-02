Kfc in apertura. Cerca 30 operatori

All’interno del centro commerciale di via Amendola sta per aprire il punto vendita della catena di ristorazione Kfc, iniziali che stanno per Kentucky Fried Chicken, ovvero il pollo fritto.

E’ la catena statunitense di ristorazione veloce e specializzata nel pollo fritto. Avente sede a Louisville, Kentucky, è la seconda catena di ristoranti più grande al mondo per vendite dopo McDonald’s.

La catena, la cui inaugurazione sembra prevista per il 24 febbraio, è in cerca di trenta persone da assumere.

Sul sito c’è un indirizzo mail al quale inviare la propria candidatura e non solo. "Per nuova apertura stimata per fine febbraio siamo alla ricerca di 30 figure che possano far parte della nostra crew. Per candidarti invia il tuo curriculum a [email protected]".

Sempre sul sito ci sono anche tutte le caratteristiche e le mansioni richieste, tra cui: lavorare a stretto contatto con gli altri membri dello staff e sviluppare uno spirito di lavoro di gruppo. Gli addetti, dovranno occuparsi di mantenere l’ambiente di lavoro sicuro e adempiere alle proprie responsabilità in maniera sicura, oltre che di mantenere la pulizia e il decoro degli spazi rispettando di standard di igiene predefiniti.

E ancora: svolgere compiti di Lobby Host (personale di sala) per tenere pulita e ordinata l’area destinata al consumo e il bancone.

Sarà necessario saper usare il registratore di cassa secondo le modalità indicate.

C’è tempo fino al 28 febbraio per inviare la propria candidatura.