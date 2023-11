Judo. Ottimi risultati ai campionati italiani per gli atleti della Ginnastica Sangiovannese

Arezzo, 23 novembre 2023 – Giovani atleti e atlete del Dojo della Ginnastica Sangiovannese brillano nel Judo ed hanno ottenuto eccellenti risultati ai Campionati Italiani Csen (il Centro Sportivo Educativo Nazionale) che si sono tenuti nello scorso fine settimana a Riccione. I judoka valdarnesi, allenati da Davide Bandini e Daniela Ribaudo, sono saliti tre volte sul gradino più alto del podio, conquistando la medaglia d'oro con i fratelli Melissa e Marco Morelli e con la giovanissima Israa Raquiq. Non solo perchè la spedizione sangiovannese si è distinta anche per alcuni piazzamenti di rilievo come il terzo posto di Dario Antuzzi e il quinto di Andrea Bandini. Una pioggia di riconoscimenti assolutamente lusinghieri che confermano la qualità della formazione dei praticanti e la crescita del settore Dojo della Ginnastina Sangiovannese.