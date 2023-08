Jovanotti è a casa dopo l’incidente in bicicletta: "Sono pronto per la riabilitazione"

Cortona, 6 agosto 2023 – Sorriso stampato sulle labbra, capello alla Corto Maltese e passaporto in bella vista che sventola allegramente. L’annuncio arriva ancora su Tik Tok: Jova torna a casa. "Si parte, ho l’ok del chirurgo, la mia Fra con me e la riabilitazione che mi aspetta: avanti un giorno alla volta fino al palco". Queste le parole di Lorenzo, nero su bianco sul suo profilo social, prima di imbarcarsi all’aeroporto di Santo Domingo dove qualche settimana fa una "bastardissima caduta dalla bici", così la definì, gli costò clavicola e femore rotto. "Stavo facendo un giro splendido immerso nelle piantagioni dell’entroterra di canna da zucchero", aveva raccontato.

Subito l’operazione direttamente sui lettini dell’ospedale della capitale della Repubblica Domenica e poi qualche settimana di attesa prima di ripartire. "Ancora non posso tornare a casa, rischio una trombosi dopo l’intervento", aveva comunicato ai suoi fan una decina di giorni fa. Poi, ieri la bella sorpresa: un video in cui l’artista cortonese, benché ancora in sedie a rotelle e ingessato, comunica di star per tornare in Italia. Prima lo scalo a Madrid e poi ecco il Falcon 2000 con a bordo Lorenzo Cherubini atterrare a Forlì dove è stato immortalato in un selfie con il personale di volo. Ad attenderlo al Ridolfi c’era un mezzo privato che lo ha portato nel centro di riabilitazione dove lo aspettava il dottor Francesco Borra. E proprio lo specialista lo ha portato in carrozzina all’interno della struttura. Qui inizierà il percorso per tornare in forma.

E così Jovanotti come aveva annunciato in un video da Santo Domingo "poi ricomincio! Mi ha detto il mio uomo in Romagna (Francesco Borra, massofisioterapista di Forlì, ndr) che prima mi rimetto in movimento prima guarisco", aveva raccontato in uno dei primi video in cui aveva dato notizia dell’incidente. Subito l’immagine di Jova ricoverato fece il giro del web con tantissimi messaggi di auguri firmati dai fan e dagli amici vip.

Tra di loro anche il "vicino di casa" Daniele Bennati Ct della nazionale ciclismo su strada, che aveva pubblicato uno scatto con Lorenzo in outfit da ciclismo come a dire "rimettiti che torniamo a pedalare insieme". E poi c’era stato l’affettuoso saluto di Gianni Morandi, direttamente dal palco di Ferrara. "Stiamo facendo la diretta che ora mandiamo a Lorenzo: è nei Caraibi, è caduto con la bicicletta e si è rotto da tutte le parti. Ciao Lorenzo, anche da tutti i miei amici di Ferrara", così l’Eterno Ragazzo aveva fatto l’in bocca al lupo a Jova durante un suo concerto. Un saluto era poi arrivato anche da Giulio Ciccone dopo il successo alla 17esima tappa del Tour de France, "porterò la maglia a pois a Lorenzo", e da Mara Venier che invece era proprio andata a trovare Lorenzo di persona nell’isola caraibica.