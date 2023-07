Come è accaduto l’incidente di Jovanotti in bici. E’ stato un dissuasore

Firenze, 16 luglio 2023 – Un dissuasore di velocità non visto: è stato questo che ha causato l’incidente nel quale è rimasto coinvolto Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti.

L’artista di tanti successi musicali a cavallo di alcuni decenni è anche un grandissimo appassionato delle due ruote e i documentari viaggiando in bici che ha girato per la Rai hanno avuto un successo strepitoso.

Un rapporto viscerale quello con la due ruote. Stavolta però la bici ha tradito Jovanotti, che ha riportato la frattura di bacino e clavicola. E’ accaduto sull’isola di Santo Domingo. Il cantautore ha raccontato a più riprese in queste ore sui social cosa è accaduto e la necessità di un’operazione, che si svolgerà in una struttura sanitaria di Santo Domingo, per ridurre le fratture.

Ma cosa ha causato l’incidente? E’ stato un dissuasore di velocità, una di quelle cunette installate sull’asfalto per far rallentare le auto. Sembra che Lorenzo non abbia visto il dissuasore e a quel punto è caduto rovinosamente.

Jovanotti era a Santo Domingo con la compagna, Francesca Valiani, per un periodo di vacanza. E aveva deciso di portare la bicicletta per compiere qualche giro nell’interno dell’isola. Poi l’incidente che adesso lo costringerà a un lungo recupero.