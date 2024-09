Jessica, un’ex miss a Bake Off Italia: "Merito un posto tra i big dei dolci"

La cortonese Jessica Santucci ce l’ha fatta. È entrata ufficialmente tra i 14 concorrenti della trasmissione "Bake Off Italia", il format televisivo condotto da Benedetta Parodi e in onda in chiaro su Real Time arrivato alla dodicesima edizione. La trasmissione è partita il 6 settembre, quest’anno per la prima volta con una selezione davanti alle telecamere per diventare ufficialmente i concorrenti. Tra loro c’era anche Jessica.

Alcuni hanno dovuto anche vincere la prova più difficile, quella di fronte a Iginio Massari per conquistare il grembiule grigio. Jessica si guadagna un 7+ dal pasticciere più famoso d’Italia e passa alla fase successiva delle selezioni, che poi supera entrando a tutti gli effetti tra i 14 concorrenti.

Ai microfoni di Real Time Jessica si racconta: "Sono cresciuta in campagna circondata dagli animali e mi piace un sacco stare a contatto con la natura. Ho sempre voluto fare la veterinaria, ma poi l’idea di veder soffrire gli animali mi ha fatto desistere, perché ero troppo sensibile".

Jessica, oggi commessa in un negozio di Camucia, ripercorrendo la sua vita racconta anche di aver fatto da ragazzina concorsi di bellezza: "È stato molto divertente, lo ammetto, ma non è il mondo che fa per me e non aspiro ad essere una miss".

Santucci ha avuto parole di grande affetto nei confronti della sorella che ritiene la "persona più importante della sua vita" insieme alla sua nipotina di tre anni. "Mia sorella è la mia metà, la mia più grande sostenitrice in tutti i momenti belli e bui ci è sempre stata".

Quanto alla sua passione per la pasticceria Jessica non ha dubbi: "per me fare dolci equivale a dipingere, una passione che ho sempre avuto fin da piccola. Ora cerco di mettere la mia creatività in un pan di spagna o in una frolla invece che su una tela classica".

La grinta e l’ambizione non le manca: "prendere quel grembiule ed essere tra i 14 concorrenti significa che qualcosa valgo e che ho tutte le carte in regola per farcela e per realizzare i miei sogni.

Merito un posto nell’Olimpo della pasticceria perché sono brava a fare i dolci ed è arrivato il momento di credere in me stessa ed eccellere" Jessica e gli altri agguerriti concorrenti saranno valutati da un tris di esperti composto da Ernst Knam, giudice storico del programma, Damiano Carrara e Tommaso Foglia, mentre il superospite fisso della prova tecnica è il Maestro Pasticcere Iginio Massari.

L’appuntamento per tifare l’aspirante pasticcera cortonese è fissato per venerdì sera, in prima serata, su Real Time.