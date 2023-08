Jazz and Wine con il quintetto di Federico Nuti Il suo "Informal Setting" arriva a Casa Bruschi

C’è il Federico Nuti 5tet questa sera nel menù di JazzandWine. La rassegna che festeggia dieci anni ideata dalla Fondazione Ivan Bruschi, vede la direzione artistica dell’Associazione Jazz On The Corner di Francesco Giustini. La decima edizione si terrà fino al 14 settembre sulle terrazze di Casa Bruschi affacciate sulla Pieve, sarà possibile ascoltare musica jazz sorseggiando buon vino in una delle terrazze più scenografiche del centro. Stasera si esibirà il quintetto del pianista aretino Federico Nuti. In programma la presentazione del disco "Informal Setting", con Federico Nuti, al pianoforte, Jacopo Fagioli, alla tromba, Francesco Panconesi, sax tenore, Amedeo Verniani, al contrabbasso e Mattia Galeotti, alla batteria.