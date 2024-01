Itis Galilei apre anche il serale. Triennio per informatici e chimici

Novità in vista per l’anno scolastico 2024-2025, per tutti gli aspiranti chimici e informatici. All’Itis Galilei di Arezzo sono in partenza da settembre due nuovi corsi di studio serali. Ad annunciare la novità è il dirigente scolastico Luca Decembri. "A settembre partiranno due nuovi corsi serali – spiega il preside Decembri - ci si può iscriversi a partire dal 18 gennaio. Si tratta del triennio dei corsi di "Informatica telecomunicazioni" e "Chimica e materiali". Da noi si potrà accedere solo al triennio". Due i percorsi possibili. Potrà accedere al triennio serale chi aveva solo la terza media e ha già fatto il biennio al Cipia, in piazza del Popolo, o chi si era iscritto in precedenza alle superiori ma non era andato oltre il biennio fermandosi ai 16 anni dell’obbligo scolastico. "In entrambi i casi da noi si possono fare terza, quarta e quinta e diplomarsi nei due corsi di studio – continua il dirigente scolastico - con la possibilità di formare un secondo monoennio, cioè fare terza e quarta accorpate, ma questo lo vedremo solo dopo le iscrizioni. Proponiamo due trienni di specializzazione volti ad ottenere un diploma di tecnico proprio come quello della mattina ma frequentando nel serale". L’idea di lanciare i corsi di studio per la grande richiesta di informatici e chimici. "Vista la richiesta importante da parte delle industrie e delle aziende del territorio di queste figure – continua Decembri - abbiamo pensato di proporre questi corsi a chi ha abbandonato gli studi o chi ha già un diploma ma vuole accedere a questo settore trainante riqualificandosi. Ad Arezzo questa offerta da moti anni non c’era. Esiste il serale di Ragioneria, adesso per rispondere alla forte richiesta di informatici e chimici, si potrà accedere anche al serale di Itis". L’orario è di 30 ore con le stesse materie della mattina eccetto scienze motorie e con la possibilità di svolgerne circa il 30% da remoto ai fini di favorire lo studente lavoratore. "Le lezionidalle 18 alle 23 – spiega il preside - Le iscrizioni per i corsi serali vanno fatte direttamente alla segreteria dell’Itis su modulo cartaceo e non online, si aprono sempre il 18 gennaio come per tutti gli altri corsi, la segreteria della scuola è a disposizione per tutte le informazioni del caso. Ai corsi serali si possono iscrivere tutte le persone che hanno compiuto il 16esimo anno di età impossibilitate a frequentare in orario diurno".

Angela Baldi