Invenzioni e scienziati nella collezione di Ivan Bruschi

In occasione della Giornata Internazionale dei Musei e in linea con il programma delle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo, Casa Bruschi organizza oggi alle 16 un percorso dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni dal titolo "Insolite e sostenibili invenzioni" per scoprire gli oggetti scientifici della Collezione Bruschi che suggeriranno ai piccoli visitatori le buone pratiche per tutelare la salute e il benessere globale. Il costo a bambino è di 8 euro. Domani domenica 21 maggio, grazie alla rinnovata collaborazione fra l’Associazione Nazionale Case della Memoria e l’Associazione Dimore Storiche Italiane, la Casa Museo Ivan Bruschi aprirà gratuitamente le porte per tutti i visitatori, interessati a conoscere la collezione dell’illustre antiquario aretino e la mostra fotografica "La sottilità dell’aria". Arezzo e il suo territorio negli Archivi Alinari". L’opportunità è data dalla Giornata nazionale dimore storiche, a cui aderiscono oltre 400 luoghi in tutta Italia. La visita sarà possibile anche su prenotazione sul sito Adsi. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0575 354126 o scrivere a

[email protected]