Interventi alla Calvino Aule con ricambio aria

Un nuovo impianto di ventilazione meccanica controllata alla scuola dell’infanzia Italo Calvino di Terranuova. E’ terminata in questi giorni l’installazione del sistema studiato per migliorare il comfort e il benessere degli alunni e di chi se ne prende cura ogni giorno in virtù del ricambio costante dell’aria nei locali. Gli interventi, costati circa 150 mila euro e finanziati con risorse del bilancio municipale, erano iniziati a luglio e si sono conclusi nel rispetto del cronoprogramma previsto. Grazie all’operazione ora il plesso, che fa parte dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII°, dispone di un impianto all’avanguardia a servizio delle dieci aule che ospitano le sezioni e degli altri cinque vani, per un totale di quindici macchine in grado di garantire aerazione, raffrescamento e riscaldamento, consentendo di aspirare aria esterna e reimmetterla all’interno per un constante ricambio. "Con la conclusione di questi lavori – ha dichiarato il sindaco della città di Poggio Bracciolini Sergio Chienni – restituiamo alla scuola dell’infanzia degli ambienti più confortevoli e con un livello massimo di salubrità. Si trattava di un impegno che ci eravamo assunti e siamo felici che già all’inizio del nuovo anno scolastico sia in funzione. Ringrazio il Consiglio comunale per aver sostenuto unitariamente questa proposta e la consigliera Denise Ciancio Paratore per la collaborazione". Era stata proprio l’esponente del gruppo di minoranza infatti a proporre agli amministratori, alla luce di quanto accaduto nel periodo più critico della pandemia da Covid-19, di valutare l’adozione di un sistema di purificazione dell’aria per consentire ai bambini e al personale scolastico di frequentare il plesso con maggiore sicurezza e serenità.