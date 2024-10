Intelligenza artificiale. La nuova frontiera

Venerdì scorso l’hub di Zucchetti Centro Sistemi a Terranuova ha ospitato l’Open Day organizzato dalla Fondazione ITS Prodigi, un evento dedicato alle professioni digitali con un focus speciale, in questa edizione, sull’intelligenza artificiale. E’ stata una opportunità per i giovani diplomati under 30 e gli appassionati di tecnologia, che hanno avuto l’opportunità di esplorare le nuove frontiere del digitale e di conoscere i corsi professionalizzanti in ambito tecnico e ICT, che partiranno a fine ottobre. Zucchetti Centro Sistemi, azienda leader nel settore della robotica e delle soluzioni digitali, ha accolto i partecipanti con l’obiettivo di avvicinare i giovani alle professioni del futuro. L’Open Day era rivolto a tutti i diplomati interessati a intraprendere percorsi formativi in ambito digitale, promuovendo la conoscenza delle opportunità offerte dalla Fondazione ITS Prodigi, la prima Fondazione ITS in Toscana interamente dedicata all’ICT (le tecnologie riguardanti i sistemi integrati di telecomunicazione) e al digitale. Nel corso della giornata sono stati presentati i nuovi corsi, che copriranno una vasta gamma di competenze, con attenzione allo sviluppo e all’applicazione dell’intelligenza artificiale.