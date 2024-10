Installazioni, laboratori e spettacoli teatrali per i più piccoli

Prosegue fino a domani l’ottava edizione del Festival dedicato all’infanzia 0-6 "Meno Alti dei Pinguini", promosso dalla Cooperativa Progetto 5 e curato da CasermArcheologica, con il patrocinio e il supporto di Regione Toscana, Comune di Arezzo, Fondazione Arezzo Comunità, Legacoop, Asl toscana Sud Est. Tra le installazioni più suggestive, si segnala "Mondi Fragili per Tutti", realizzata dall’artista Antonio Catalano con le educatrici di Progetto 5 durante un momento di formazione. L’allestimento sarà aperto oggi dalle 15 alle 18 nelle Sale di Fraternita in Piazza Grande; piccoli e grandi saranno condotti alla scoperta di "paesaggi fragili", luoghi poetici che nascono dall’uso creativo di materiali poveri capaci di evocare racconti. Oggi si animerà anche Piazza San Michele attraverso "Foresta In.Coro" con Emi.Artes, che inviterà i bambini e le famiglie a decorare alberi spogli, riempiendoli di foglie colorate. Questo laboratorio si concluderà con la Parata dei Pinguini il giorno successivo con l’evento finale del Festival, durante il quale i partecipanti sfileranno indossando le loro creazioni, in un colorato e festoso corteo fino a Piazza San Jacopo che si trasformerà così in una foresta vivente. Sempre in Piazza San Michele oggi dalle 11 alle 18, si svolgerà Tela di Comunità un laboratorio partecipativo guidato dall’artista Ilaria Margutti e organizzato da CasermArcheologica. L’iniziativa invita persone di tutte le età a ricamare insieme, ispirandosi alle forme dei licheni, simbolo di simbiosi tra natura e umanità. L’evento è un’occasione per riflettere, attraverso il gesto del ricamo, sull’interconnessione tra gli esseri umani e l’ambiente. Nell’ambito del laboratorio, sarà esposta la Tela Poetica, frutto del lavoro del Laboratorio del Cucito Dsm. Due spettacoli si svolgeranno a Casa Bruschi: "La Notte in Tasca" con Samuele Boncompagni, oggi in due repliche per bambini di 2-4 anni, accompagnati da un adulto. "I Nonni Raccontano", domani dalle 10:30 con Roberta Sodi e Paola Poggioni.