Incontro sulla sicurezza a San Giovanni

Arezzo, 11 marzo 2025 – "La sicurezza in Valdarno". Questo il titolo dell'incontro organizzato dalla Conferenza zonale dei sindaci del Valdarno e dal Comitato delle categorie economiche e produttive del Valdarno. Si terrà lunedì 17 marzo, alle 21,15, nella sala David Sassoli di Palomar e nasce a seguito dell’incontro tenutosi il 24 febbraio scorso in Prefettura, con l’obiettivo di promuovere una discussione aperta e costruttiva sulla sicurezza, sia per gli operatori economici che per i cittadini. “Questa iniziativa – ha dichiarato la presidente della Conferenza dei sindaci del Valdarno aretino Valentina Vadi – rappresenta uno degli esiti dell’incontro che si è svolto il 24 febbraio scorso presso la Prefettura di Arezzo nell’ambito del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica”.

"L'evento di lunedì offrirà l’opportunità di approfondire i corretti comportamenti in materia di sicurezza, sia per i cittadini che per gli operatori economici. Desidero ringraziare, anche a nome di tutti gli amministratori, la Prefettura e la Questura di Arezzo per la loro disponibilità e per l’attenzione mostrata nei confronti del nostro territorio. Un ringraziamento particolare va al comandante provinciale dei Carabinieri, al comandante provinciale della Guardia di Finanza e al vice questore del Commissariato di pubblica sicurezza di Montevarchi, che interverranno lunedì 17 marzo a Palomar per un confronto aperto con i cittadini e gli operatori economici”.

La serata si aprirà con i saluti istituzionali della presidente Vadi, che introdurrà i temi dell’incontro, seguita da Federica Vannelli, portavoce delle categorie economiche del Valdarno, che illustrerà il ruolo del mondo produttivo nella gestione della sicurezza sul territorio. I lavori proseguiranno con gli interventi dei relatori esperti, che offriranno un approfondimento sulle strategie di prevenzione e le migliori pratiche da adottare per garantire un ambiente sicuro e protetto. Si alterneranno al tavolo Claudio Rubertà, comandante provinciale dei Carabinieri, Walter Mazzei, comandante provinciale della Guardia di finanza e Gianfabrizio Moschini, vice questore del commissariato di pubblica sicurezza di Montevarchi.

L’incontro sarà un’occasione di dialogo diretto con le istituzioni e un’opportunità per i cittadini e gli operatori economici di confrontarsi sulle problematiche locali, raccogliendo suggerimenti e proposte concrete per migliorare la qualità della vita e la sicurezza nelle comunità. L’evento è aperto a tutti i cittadini.