Incontri per parlare di politica

Prosegue "Dialoghi cortonesi" serie di incontri in giro per il Comune di Cortona insieme a molti ospiti, parlando di politica. Ad organizzarlo ci pensano i Giovani Democratici di Cortona. Il prossimo appuntamento è fissato per il domenica 23 marzo alle ore 17,30 nella sede dell’associazione Factory Dardano 44 nel cuore del centro storico della città. Protagonista dell’incontro l’associazione "Tocca a Noi" "che – come spiegano gli stessi organizzatori - promuove l’uguaglianza tra generi e generazioni, attiva nelle tematiche civili e sociali e che spinge al cambiamento partendo dal locale. Si parlerà dell’associazione e delle sue battaglie (tra cui quella sulla Tampon tax e sulla giustizia mestruale) insieme alla presidente dell’associazione Lucrezia Iurlaro, alla vicepresidente Francesca Bertini e al referente per la Toscana Cosimo Garofalo". La moderazione è affidata a Margot Cassatella, Giovane Democratica di Cortona con delega alle pari opportunità e alle politiche sociali. "Nel 2021 Firenze divenne il primo Capoluogo italiano ad aver abolito la Tampon tax", ricorda proprio Cassatella. "Questo ci insegna che i grandi cambiamenti possono partire dal locale e Tocca a noi è un esempio da seguire in questo senso".