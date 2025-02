Moto, tornano i brividi di stagione. Subito un ferito sulle vie a rischio, gravissimo anche un ciclista

Arezzo, 17 febbraio 2025 – Dieci minuti. È il tempo che segna due incidenti gravi e, paradossalmente, unisce la sorte delle persone coinvolte: un motociclista e un apppassionato di bici. Il primo ricoverato a Careggi, l’altro alle Scotte di Siena: entrambi in codice rosso. Due scontri che di fatto, anticipano la stagione delle uscite in moto o in bicicletta, soprattutto con giornate di sole pieno come quella di ieri. Quasi una reazione all’inverno che non se ne vuole andare. Ma stavolta la voglia di inforcare la bici o condurre una moto lungo la via panoramica che attraversa l’alta Valtiberina, ha forse tradito un uomo di 30 anni e uno di 60. Il primo incidente è avvenuto alle 12, 19 nel comune di Badia Tedalda, lungo la strada della Luna, percorso preferito dai centauri sia per la bellezza del paesaggio che per le prestazioni su una strada che si snoda lungo i fianchi delle montagne con una serie di tornanti. Che per i motociclisti corrispondono a una prova sulla quale cimentarsi. In questo caso, il trentenne ha perso il controllo ed è finito fuori strada. Nell’impatto a terra ha riportato ferite che i sanitari dell’ambulanza infermierizzata hanno giudicato gravi. Così è scattata la corsa in ospedale: destinazione Careggi dove è stato sottoposto a una serie di accertamenti per valutare l’entità delle ferite riportate. L’altro incidente segue il primo di una manciata di minuti: dieci per la precisione. Sono le 12, 26 quando alla centrale operativa del 118 arriva la richiesta di soccorso: un ciclista di 60 anni impegnato in un’escursione lungo la strada provinciale che collega Caprese Michelangelo ai comuni dell’alta valle del Tevere, è stato protagonista di una brutta caduta. Subito soccorso dai volontari di un’ambulanza della Croce Rossa, è stato trasferito al policlinico di Siena.

Le sue condizioni sono serie e i sanitari lo hanno sottoposto ad una serie di esami per approfondire il quadro diagnostico. In entrambi i casi, saranno le forze dell’ordine a chiarire dinamica e cause degli incidenti. Certo è che giornate di sole e temperature miti, che spezzano l’incendere dell’inverno, sale la voglia di stare all’aria aperta, magari concedendosi una passeggiata in moto o in bici. Ma il rischio è sempre dietro l’angolo.