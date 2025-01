Parroco di Castiglion Fiorentino ha incidente a Matera, muore la madre nel tragico scontro

Castiglion Fiorentino (Arezzo), 27 gennaio 2025 – Ha lottato per la vita ma si è spenta in sala operatoria dopo il terribile schianto in autostrada.

È morta nella mattinata Angela di Mare, madre di padre Emanuele, sacerdote di Castiglion Fiorentino (Arezzo) che nella serata di domenica ha perso il controllo dell’auto su cui viaggiava con la mamma lungo la A30.

Erano le 20, i due stavano percorrendo in direzione di Matera, luogo di origine della faiglia. Lo schianto è stato violentissimo: entrambi sono stati recuperati dai vigili del fuoco tra le lamiere dell’auto accartocciata dallo schianto.

I due sono stati trasferiti in ospedale con la massima urgenza. La donna, 80 anni, è stata operata ma le sue condizioni era disperate: è morta in sala operatoria. Più lievi le ferite del parroco della chiesa di Rivaio di Castiglion Fiorentino. Ha rimediato diverse contusioni in varie parti del corpo, ma è stato dimesso in giornata.