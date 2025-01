Auto finisce fuori strada nel Pistoiese: conducente salvato

Pistoia, 27 gennaio 2025 – Auto fuori strada in via Fiorentina. I vigili del fuoco del comando di Pistoia sono intervenuti questa mattina, poco dopo mezzogiorno, in località Sperone per un incidente stradale che ha visto coinvolta una autovettura finita fuori strada. Il conducente è stato estratto dal mezzo e affidato poi ai sanitari del 118. I vigili del fuoco hanno provveduto anche alla messa in sicurezza del veicolo. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale di Pistoia.