Il commosso addio a Federico Ficcoli, vigile del fuoco morto in un incidente stradale

Pisa, 30 gennaio 2025 – Le sirene di tutti i mezzi dei vigili del fuoco di Pisa oggi hanno risuonato per l’ultimo saluto a Federico Ficcoli, il caposquadra 56enne di Mezzana, in servizio a Pistoia, morto nell’incidente in via Lenin (all’altezza del Penny Market) a San Giuliano Terme, poco prima delle 12 di lunedì, mentre era libero dal servizio.

Un grido di dolore, ma anche e soprattutto un ultimo abbraccio che la famiglia dei vigili del fuoco ha voluto dare a Federico. Presenti, oltre ai familiari e amici, anche molti colleghi giunti da tutta la Toscana. Federico, classe 1969, era un vigile del fuoco con 23 anni di servizio. Si era recentemente trasferito dal comando di Pisa a quello di Pistoia, conseguentemente al passaggio di ruolo a caposquadra.

Alla cerimonia, oltre alla famiglia e ai colleghi di Pisa e Pistoia, erano presenti anche il direttore regionale dei vigili del fuoco della Toscana, Marco Fedi, e il comandante provinciale di Pistoia, Fabrizio Priori.

Tra i familiari, anche il figlio, in divisa, che a breve terminerà il periodo di formazione e abbracciato da tutti. Secondo una prima ricostruzione della polizia municipale di San Giuliano Terme, Fede – come lo chiamavano molti compagni di casacca – stava percorrendo via Lenin in sella alla sua Ducati, diretto da San Giuliano verso i Passi, quando si è trovato di fronte una Fiat Panda.

L’impatto è stato violento: Ficcoli è stato sbalzato, finendo contro un’altra vettura che sopraggiungeva da dietro. Sull’incidente sono state avviate indagini per chiarire le responsabilità dei due automobilisti coinvolti. Esisterebbero inoltre diversi video che saranno acquisiti dagli inquirenti per ricostruire con esattezza la dinamica dello scontro.