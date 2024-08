Arezzo, 7 agosto 2024 – Paura in strada a Arezzo per un incidente accaduto in Via Colombo, all’incrocio con il Villaggio Colombo.

Si tratta di uno scontro tra due moto. Sono tre le persone coinvolte. Nessuna di loro ha riportato gravi ferite. Sul posto i volontari della Croce Bianca di Arezzo per i soccorsi e la polizia municipale di Arezzo per i rilievi di legge.

Da ricostruire la dinamica. Gli agenti hanno anche regolato il traffico.