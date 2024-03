Incidente sulla Senese Aretina, un ferito

Arezzo, 10 marzo 2024 – Incidente sulla strada statale 73var Senese Aretina dove è stato provvisoriamente chiuso il tratto in direzione Sansepolcro al km 159,200 ad Arezzo, a causa di un incidente. Nell’incidente c’è un ferito.

Per il traffico in direzione Sansepolcro è prevista l’uscita obbligatoria al km 158,300, Palazzo del Pero, e rientro al km 163,089, Le Ville. Sul posto il personale delle forze dell’ordine e di Anas è impegnato nella gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.