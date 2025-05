Incidente tra due mezzi pesanti, traffico in tilt sulla E45

Pieve Santo Stefano (Arezzo), 19 maggio 2025 – Traffico in tilt questa mattina sulla strada statale 3 bis Tiberina: tratto a lungo chiuso in entrambe le direzioni al km 155,800, all’altezza di Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo. Nell’incidente sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle forze dell’ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile. Tanti i messaggi sui social, specialmente sulle pagine dedicate ai camionisti, per segnalare l’intoppo e mettere sull’attenti i colleghi per cercare strade alternative ed evitare lunghe attese in coda.