Incidente a Castelnuovo di Subbiano: scontro tra due auto, una cappottata fuori strada

Incidente a Giovi, una delle auto coinvolte nello scontro (Foto vigili del fuoco)

Arezzo, 4 marzo 2023 – Grave incidente stradale stamani a Castelnuovo di Subbiano sulla SR71. Intorno alle 07:30 due auto sono rimaste coinvolte in un terribile scontro, la cui dinamica è al momento in fase di ricostruzione.

Quattro persone sono rimaste ferite nell’incidente. Una donna di 59 anni e 2 uomini di 41 e 25 anni sono stati portati in codice giallo ad Arezzo, mentre un uomo di 54 anni è stato trasportato a Siena in codice 3. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i mezzi della Misericordia di Subbiano e la polizia municipale per i rilievi del caso.