Scontro moto-auto, grave un ragazzo di 25 anni portato con l’elisoccorso in ospedale

Arezzo, 24 agosto 2024 – Grave incidente stradale in viale Santa Margherita nel comune di Arezzo. È successo intorno alle ore 17 all’altezza del supermercato Gala. Sono rimasti coinvolti una moto e un’auto. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un giovane di 25 anni, trasportato in gravi condizioni all’ospedale Le Scotte di Siena con l’elisoccorso Pegaso 2. Ferito anche l’autista dell’auto che è stato portato in codice 2 all’ospedale San Donato di Arezzo.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 della Misericordia di Arezzo con un’auto infermieristica di Arezzo. Presenti anche gli agenti della polizia municipale di Arezzo per i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.