Madre e figlio investiti sulle strisce, grave incidente ad Arezzo

Arezzo, 20 maggio 2025 – Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, 20 maggio, in via Beato Angelico ad Arezzo, dove una donna di 24 anni e il figlio minorenne sono stati investiti mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali.

L'allarme è scattato alle 15.32. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi del 118 con un'automedica e un'ambulanza, oltre alla polizia municipale per i rilievi del caso. Entrambe le persone ferite sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo.

Le loro condizioni non sarebbero al momento critiche. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.