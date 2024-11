Incidente con il trattore, ferito un 32enne

Pieve Santo stefano (Arezzo), 7 novembre 2024 – Un uomo di 32 anni è rimasto ferito gravemente in un incidente con il trattore di un’azienda agricola. E’ successo in una zona boschiva del comune di Pieve Santo Stefano (Arezzo). L’uomo è stato trasportato con l'elisoccorso Pegaso 1 in codice 2 (di media gravità) all'ospedale fiorentino di Careggi. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza infermierizzata della Misericordia di Pieve Santo Stefano, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e i tecnici della Asl.