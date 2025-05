Camion urta il marciapiede e l’asfalto sprofonda. Si apre una voragine nella strada

Arezzo, 22 maggio 2025 – Voragine in centro ad Arezzo. Si è aperta improvvisamente sul lastricato in pietra in via Guido Monaco. Nella mattinata di oggi, 22 maggio, un camion ha urtato il cordolo di un marciapiede davanti al teatro Petrarca di Arezzo e proprio lì si è aperta la buca.

Sul posto sono intervenuti polizia municipale e tecnici comunali per mettere in sicurezza la zona, che è centrale, molto frequentata e sede di scuole, negozi e meta di passeggio per cittadini e visitatori.

Il fatto ha creato allarme. Secondo i primi rilievi l'apertura, profonda alcuni metri, non sarebbe proporzionata all'urto subito dal mezzo sul marciapiede quindi saranno necessari ulteriori accertamenti per capire capire il perché dell'accaduto. Di sicuro c’è che l’incidente non è passato inosservato. In molti si sono intrattenuti in zona per capire cosa fosse accaduto. Poco dopo l’accaduto, i tecnici e gli agenti della municipale hanno messo in sicurezza la strada delimitando l’area della voragine con il nastro bianco e rosso.

Il cedimento sembra che sia avvenuto in corrispondenza del passaggio di alcune tubazioni dell’acqua.