Incidente nella notte, un giovane in gravi condizioni

Arezzo, 15 luglio 2023 – Incidente nella notte, intorno alle ore 3.29, in via Crispi ad Arezzo all'incrocio con via Signorelli: nello scontro tra un'auto e una moto sono rimaste ferite due persone, un ragazzo di 24 anni e una donna di 30. Il giovane è stato portato in gravi condizioni all’ospedale San Donato di Arezzo. La donna in codice verde.

Sul posto sono intervenuti i mezzi dell'emergenza urgenza della Asl Toscana Sud Est. Sul posto l'ambulanza Blsd della Croce Rossa di Arezzo, l'automedica di Arezzo e la polizia stradale.