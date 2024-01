Incendio in un'abitazione, grave un 54enne

Arezzo, 15 gennaio 2024 – Incendio in un'abitazione in provincia di Arezzo. I mezzi dell'emergenza sanitaria Area Vasta Sud-Est sono intervenuti stamani per prestare soccorso in un'abitazione in località Terontola Alta nel comune di Cortona. Un uomo di 54 anni è stato trasportato con l'elisoccorso Pegaso 1 all'ospedale pisano di Cisanello, in codice 3, per le ustioni riportate. Sono intervenuti l'ambulanza della Misericordia di Castiglion Fiorentino, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine di Cortona.