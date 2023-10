Inaugurata la nuova scuola. Due milioni per la materna

STIA

Inaugurata ieri la nuova scuola dell’infanzia di Pratovecchio Stia: un progetto da quasi 2 milioni di euro e che ha visto la realizzazione della struttura in classe A, attraverso l’utilizzo di tecniche di bioedilizia e risparmio energetico. Con il taglio del nastro della nuova materna, la cittadella scolastica di Pratovecchio Stia è ufficialmente terminata: l’area infatti da oggi ospita la scuola dell’infanzia, la scuola elementare, le scuole medie e la palestra. Con la nuova struttura da domani cambia anche l’accesso delle auto alla cittadella, che diventa a senso unico con ingresso dalla rotonda e l’uscita nel piazzale delle scuole elementari. Il sindaco Nicolò Caleri ha voluto invitare alla prudenza le auto che circolano nell’area. La nuova costruzione che ospita la scuola dell’infanzia, si trova nella zona della ex segheria Rossi, un terreno di circa 9 mila mq posto fra i centri abitati di Pratovecchio e Stia. Un tempo sede di una segheria, della quale non restano in piedi che pochi ruderi. La zona è rimasta per molti decenni in stato di abbandono e degrado, e la sua acquisizione da parte del comune ha aperto la strada ad uno scenario ben diverso.