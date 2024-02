Inaugurata la nuova pista ciclopedonale

CIVITELLA

Taglio del nastro per la nuova pista ciclopedonale a Civitella. Completato l’intervento che metterà in collegamento il centro urbano di Pieve al Toppo con lo stadio di atletica e comunale di Badia al Pino: un’infrastruttura di rilevanza strategica in quanto collega anche la scuola Primaria Arcobaleno, parallelamente alla strada comunale di via Vecchia Senese. È stato possibile grazie ad un investimento di 330 mila euro finanziati dal bando "Sport Missione Comune 2022" dell’Istituto Credito Sportivo. L’inaugurazione è in programma venerdì 16 febbraio, alle ore 10.30.

"Il comune di Civitella in Val di Chiana – spiegano il sindaco Andrea Tavarnesi (nella foto) e l’assessore ai lavori pubblici Ivano Capacci – in qualità di Cittaslow, punta da sempre a promuovere la mobilità lenta e sostenibile con i suoi percorsi cicloturistici per migliorare la qualità di vita dei cittadini". "Con questo progetto si intende aggiungere un ulteriore elemento di congiunzione fra le due infrastrutture ciclopedonali di interesse regionale già presenti, in quanto, oltre ad avere tratti di piste ciclabili già in esercizio, è attraversato sia dal Sentiero della Bonifica, sia dall’iniziativa Ciclopista dell’Arno", proseguono Tavarnesi e Capacci. "La nostra scuola, capofila della rete green per la Toscana, promuove stili di vita sani e sostenibili per gli studenti e quindi la creazione di una pista ciclopedonale è uno stimolo a utilizzare la mobilità dolce, muoversi in gioia e compagnia nelle meravigliose campagne di Civitella", commenta la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Martiri di Civitella, Iasmina Santini.