Inaugurata la nuova Farmacia Comunale «Trionfo», investimento per un servizio migliore

Taglio del nastro per la nuova Farmacia Comunale "Trionfo". La storica farmacia n. 2 è stata trasferita in un locale più moderno, accogliente, funzionale e facilmente raggiungibile in viale Colombo, con un importante investimento motivato dalla volontà di migliorare il servizio condotto in una zona strategica della città a poca distanza dal San Donato e tra due quartieri: San Donato e Saione. Taglio del nastro dell’assessore Monica Manneschi e del vicepresidente del Consiglio Regionale Marco Casucci.