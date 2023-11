Inarrestabile la Volley Arno Montevarchi

Arezzo,28 novembre 2023 – Scatenata la Volley Arno che allunga la scia di sei vittorie consecutive superando in tre set anche lo Sporting Gau Arbia. Sorride la classifica del Montevarchi che grazie all'ennesimo successo consolida la seconda posizione nel suo girone, a quota 17 punti, insieme a Olimpia Poliri e Chianti Volley, ad una sola lunghezza dalla capolista Certaldo. Un primo set che la Volley Arno riesce a controllare bene ea chiudere 25-19, soffre un po' di più nel secondo terminato 25-23, mentre qualche brivido di troppo corre nel terzo set quando le ragazze di mister Sala si fanno raggiungere sul 24 -24 riuscendo poi ad imporsi ai vantaggi 29-27 dimostrando testa e cuore nel voler portare a casa il risultato. Una vittoria che pesa molto in un girone che vede ben cinque squadre tra le prime posizioni nell'arco di soli due punti rispetto ad un resto del gruppo più distaccato e con una testa della classifica che può modificare ad ogni partita. Non a caso, alle ore 21 di sabato prossimo, 2 dicembre, la Volley Arno sarà ricevuta proprio da Certaldo in uno scontro al vertice che già si annuncia caldo.