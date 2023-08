In soccorso di Della Robbia La Madonna della Cintola sarà restaurata grazie ad un re dell’antiquariato

di Luca Amodio

È tra i più importanti antiquari d’Italia e, stregato dalle bellezze di Foiano, sosterrà il restauro dell’opera Robbiana "La Madonna della Cintola". E’ Fabrizio Moretti, figlio di un foianese doc, adesso tra Montecarlo e Londra dove la sua Moretti Fine Arts, nella capitale inglese, è una delle maggiori gallerie d’arte antiquaria d’Europa. Moretti, che è anche segretario generale della Biennale di antiquariato di Palazzo Corsini a Firenze, lunedì è arrivato nel paese del Carnevale su invito dell’amministrazione e con l’assessore alla cultura Jacopo Franci ha fatto un tour in tutto il percorso della mostra dedicata ai Della Robbia, i maestri ceramisti che a Foiano hanno lasciato le loro opere più preziose. Arrivati dinanzi alla Madonna della Cintola, opera di Andrea Della Robbia datata 1502, Franci ha spiegato a Moretti che si trattava dell’ultima opera foianese da restaurare.

L’opera è custodita nella collegiata di San Martino e rappresenta la Vergine, seduta fra le nubi e sorretta da sei angeli, che porge la cintola a San Tommaso inginocchiato in terra accanto a San Leonardo. Ed ecco la bella notizia: "Mi farebbe piacere sostenere il restauro in memoria di mio padre, Alfonso Moretti", ha detto il segretario della Biennale.

Un regalo, ben gradito dall’amministrazione: già domani arriveranno le restauratrici da Firenze per iniziare il lavoro. "Siamo contenti di come sta andando la mostra - dichiara l’assessore Jacopo Franci - i visitatori hanno superato quota 5 mila e queste visite ci danno grande convinzione del lavoro fatto: poi Moretti ha avuto parole di grande apprezzamento per l’esposizione e per il patrimonio artistico di Foiano". "Il giudizio di persone così qualificate ci inorgoglisce sia come amministratori che come cittadini e apre nuove ed imprevedibili opportunità per la città", aggiunge il sindaco Francesco Sonanti. Tra l’altro questa visita è stata anche l’occasione per porre le basi di un progetto che vedrà assieme il Comune di Foiano e la Moretti Fine Arts: l’antiquario è rimasto stregato dalle bellezze del borgo e con Franci ha condiviso l’idea di un progetto in tandem con la sua fondazione, sempre sulle bellezze culturali di Foiano.