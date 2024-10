In seicento con Morgana. Una cena da tutto esaurito per la gara di solidarietà

Ancora un bagno di solidarietà per Morgana Tilli, la giovane graphic designer che per il suo compleanno aveva chiesto aiuti per poter montare un ascensore nella sua abitazione.

Nella serata di sabato si è infatti tenuta una cena organizzata dal sindaco di Pratovecchio Stia Luca Santini, insieme ai volontari delle Pro loco dei due comuni.

L’evento ha raccolto al Kauzen Stadio di Pratovecchio 650 persone per un sold out di solidarietà. La serata, accompagnata da musica e varietà, ha riempito il grande tendone utilizzato per la Festa della birra, che verrà smontato una settimana dopo la data prevista, con un clima solidale e amichevole, in sostegno della giovane Morgana.

La ragazza si era già detta commossa dall’impegno di tanti concittadini, ribadendo come l’evento sarebbe stato un’occasione per conoscere e ringraziare le persone che le hanno offerto il loro aiuto.

"Sono molto riconoscente a tutti loro. Un ascensore mi renderebbe la vita molto più semplice e potrei essere più autonoma, come tanti giovani della mia età".

La gara di solidarietà, iniziata il 30 agosto sulla piattaforma on line GoFundMe, ha fin ora portato a una raccolta di 13mila euro. " Da anni mi muovo su una sedia a rotelle a causa di una rara malattia genetica. In vista del mio 30esimo compleanno ho deciso di raccogliere fondi per acquistare un ascensore privato che mi permetta di uscire (ed entrare) di casa in assoluta autonomia", così recita l’appello di Morgana sulla piattaforma.

Ai 13mila si somma il ricavato della cena, un sold out che potrà fare la differenza sulla somma finale che si spera sarà presto raggiunta.

Al via quindi altre iniziative per raccogliere quanto più possibile in vista del tetto dei 40mila necessari all’impianto dell’ascensore che permetterebbe a Morgana di essere più autonoma e indipendente.

In molti si sono mobilitati anche dal punto di vista personale:"Molti professionisti, come ingegneri e di altri mestieri, ci hanno offerto le loro competenze gratuitamente per poter installare l’ascensore", ha detto Simona Sisti, la mamma di Morgana. "Per aiutare Morgana si sono attivate anche tante aziende casentinesi".