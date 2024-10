In scena ConTatto. Federica Dauri alla Misericordia

Venerdì 18 ottobre alle 21, un’altra prova aperta al pubblico al teatro alla Misericordia di Sansepolcro, quella di ConTatto, lavoro di Federica Dauri che esplora il tema dell’intimità attraverso la storia d’amore tra due uomini: Luca, danzatore, e Alain, disabile a seguito di un ictus midollare. Il tema del "contatto" viene esplorato attraverso una lenta danza carnale che coinvolge i sensi e l’ascolto: un viaggio poetico che si sviluppa in un dialogo fisico ed emotivo tra i due; un’esperienza sensoriale e viscerale, capace di mettere in luce la natura di un’intimità autentica, sensibile e sottile. Le prove aperte si svolgeranno alle 21:00 al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro. Info: 0575 733063 - [email protected]. Ieri intanto alla Misericordia è andato in scena un dopocena con i Visionari di Kilowatt e gli aspiranti tali. L’incontro è stato un’occasione per stare insieme e raccogliere idee, desideri e aspettative sulle attività che CapoTrave/Kilowatt realizzerà nel corso dell’anno e in vista di Kilowatt Festival 2025.