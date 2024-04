In scena Amor Fati. Dalla giovinezza all’età adulta a teatro

Oggi domenica 7 aprile alle 18.30 al Teatro Pietro Aretino di Arezzo, va in scena Amor Fati. Amor fati affronta il tema del passaggio alla vita adulta, durante il quale ci si lascia alle spalle la giovinezza, periodo della vita in cui il futuro viene visto solo come incertezza e dove tutto appare sempre come origine e nuovo inizio, nel quale ci si immerge in un’apparente eternità per cercare, spesso inutilmente, di scoprirsi e darsi senso. Un gruppo di ragazzi si incontra quotidianamente in "Piazza del Pogo", epicentro di un paese di provincia di cui non viene mai fatto il nome.

La loro vita, scandita da una routine sempre uguale, viene animata dall’avvento di un cambiamento che inizialmente coglie tutti impreparati, ma che darà modo ad ognuno di rivolgere il naso verso il futuro, sul quale, nessuno dei personaggi, aveva mai riflettuto prima. L’intero spettacolo è un viaggio nel loro mondo emotivo, ma anche un modo per affrontare collettivamente dubbi, paure, desideri e incertezze, una spinta a lanciarsi con coraggio verso quel domani tanto temuto.