In Piazza della Repubblica nuove aree di sosta per i monopattini

Arezzo, 11 dicembre 2024 – Sono state inaugurate oggi ad Arezzo in Piazza della Repubblica le nuove aree di sosta destinate ai monopattini in sharing.

Due punti parcheggio dedicati alla micromobilità, i primi in Toscana, realizzati per incentivare l’uso combinato di mezzi leggeri e treni e rispondere ad una esigenza di riorganizzazione della sosta dei monopattini, troppo spesso parcheggiati in modo disordinato.

Il progetto è frutto della collaborazione fra il Comune di Arezzo, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e DOTT, e nasce sia per rispondere alle esigenze di riorganizzare il parcheggio dei monopattini in sharing nell’area della stazione, sia per offrire un ulteriore servizio dedicato alla mobilità leggera insieme alla velostazione inaugurata a febbraio 2022.

Comune di Arezzo, RFI e DOTT hanno definito il punto migliore per creare le aree parcheggio e sono state installate le grafiche per gli utenti che parcheggiano nella zona. “Siamo molto soddisfatti del risultato di questa collaborazione finalizzata ad incentivare la mobilità condivisa, ma allo stesso tempo lavoriamo affinché l'uso della micromobilità in sharing diventi sempre più decoroso e rispettoso degli spazi pubblici.

Un passo ulteriore - spiega l'assessore Alessandro Casi – per una città sempre più sostenibile”. “Ringraziamo RFI e il Comune di Arezzo per la preziosa collaborazione, che ci consente di offrire una connessione fluida ed efficiente tra il nostro servizio di micromobilità condivisa e il trasporto ferroviario.

L’ordine e il rispetto degli spazi pubblici sono pilastri fondamentali per DOTT, e il nuovo hub presso Piazza della Repubblica rappresenta un importante passo avanti verso una mobilità più sicura, ordinata ed integrata.

Questo progetto contribuisce a migliorare l’accessibilità e la qualità della vita negli spazi urbani, offrendo soluzioni innovative e a misura di città per il trasporto quotidiano.” – commenta Laura Schirru, Public Policy Associate di Dott.