In marcia per la pace. Il cammino dei Lions fa tappa in provincia. Il messaggio per il Papa

AREZZO

Non portano la torcia olimpica, ma lo stesso universale messaggio di pace. Lo fanno i Lions d’Italia con la staffetta della pace, una marcia in quarantatré tappe, partita Tre Cime di Lavaredo sulle Dolomiti, per arrivare a Roma percorrendo la via Romea-Germanica, attraversando cinque regioni e coinvolgendo i club Lions, rappresentanti della società civile, istituzioni, comunità educative, esperti, volontari, gruppi di cammino e di mountain bike. La staffetta arriverà il 1 agosto a Chiusi della Verna per ripartire il 2 agosto verso Chitignano, il 3 agosto partenza per Subbiano, il 4 agosto da Castiglion Fiorentino a Cortona, il 6 agosto da Subbiano ad Arezzo e il 7 da Arezzo a Castiglion Fiorentino. L’arrivo a Roma è previsto il 12 settembre.

A ogni tappa i sindaci firmeranno la “pergamena partecipativa del cammino” che verrà consegnata a Papa Francesco in Vaticano.Per la Toscana ci saranno i soci Lions del Distretto toscano 108 LA coordinati da Luciano Micheli, Francesco Cottini e dal Governatore Pierangelo Casini e anche il Cai di Arezzo. Sì perché la via Romea Germanica per i caini è di casa e saranno alcuni ad accogliere gli staffettisti e a percorrere insieme il tratto aretino che da Chiusi della Verna arriverà fino a Cortona, con una mèta comune, Roma, anche in vista del Giubileo 2025.

Un passo dopo l’altro per parlare a ogni tappa di clima e di ambiente, di giustizia e legalità, della carta dei diritti umani dell’Onu, di economia, di armi, di migrazione e integrazione, tutti temi che hanno uno stesso comune denominatore, la pace.

“Noi soci Lions con molti partner siamo convinti che la pace sia un bene comune globale e un bisogno universale - spiega il governatore del Distretto Ghaleb Ghanem - da qui questa iniziativa che ci vede impegnati in staffetta per amplificare il bisogno di pace impellente che molti invocano e pochi ascoltano, per rifiutare l’aumento delle spese in armamenti che producono morte, perché si destinino le risorse per celebrare la vita, promuovere la dignità dell’esistenza e del reciproco rispetto. Crediamo nel Mediterraneo come crogiuolo di popoli e luogo di incontro, i cui Stati possono risolvere le controversie che rendono disumano il flusso migratorio e attuare politiche condivise per la prevenzione di tragedie umanitarie e per la pratica dell’accoglienza e del dialogo fra popoli e culture”.