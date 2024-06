1 Lunedì 10 giugno prossimo torna la camminata podistica non competitiva "6 alle 6" promossa dal Calcit (nella foto il presidente Sassoli). Si tratta di un percorso cittadino, con ritrovo alle 5,45 da Leone via Niccolò aretino, e con partenza alle ore 6. Le iscrizioni sono ufficialmente aperte ed è possibile rivolgersi da Leone caffetteria al numero di telefono 333-2546703. L’offerta minima è di 15 euro in favore del Calcit di Arezzo, e comprende la t-shirt oltre alla colazione. Il ricavato di questa camminata podistica non competitiva sarà devoluto al progetto Scudo del Calcit, rivolto ai malati oncologici e malati ad alta complessità che a causa della malattia necessitano di assistenza medica ed infermieristica presso il proprio domicilio.