L’apertura del nuovo Hospice arriva con un sospiro di sollievo per la vicesindaco Lucia Tanti. "La cittadella della sanità al Pionta ormai è una realta. Ora avanti tutta per il San Donato" Dopo l’annuncio di aprile dell’accordo per 4 milioni e mezzo tra Stato e Regione per il nuovo Hospice ad Arezzo, arriva il via libera delle procedure per realizzare l’Hospice al Pionta vicino alla Palazzina Calcit, al San Donato e al Centro Autismo. "La storia del nostro Hospice- continua Tanti- è stata oggettivamente tormentata: inizia nel 2017 con la prima inaugurazione. Poi nel 2020 la scelta di destinare la struttura ad altre iniziative sanitarie, altrettanto importanti. Infine la decisione post-Covid, da noi fortemente contestata, di non riportare le cure palliative laddove erano prima della pandemia e laddove sarebbero dovute ritornare dopo l’emergenza pandemica".

Anni di attesa ora terminati con la promessa di una struttura residenziale da 10 camere. Il 30 dicembre partirà l’affidamento della progettazione esecutiva per la realizzazione della struttura. "Oggi questa non bella parentesi si chiude- sottolinea Tanti-. Arezzo avra’ di nuovo un Hospice da 10 posti dove si potra’ dare sollievo a chi sta vivendo l’ultimo tratto di vita accogliendolo con dignità e cura alla presenza della propria famiglia. Mi preme ringraziare in particolare l’Ing. Casini e la dott.ssa Valeri dell’ Asl che so, in questi anni, aver spesso sollecitato per riportare ad Arezzo l’Hospice che avevamo e che a breve ci sarà di nuovo".