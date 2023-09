In aula fra tutor, supplenti e vigilanti. Via all’esercito delle duemila classi. Liceo Redi: il centenario in costume

È suonata ieri la prima campanella dell’anno scolastico, presenti all’appello oltre quarantamila studenti aretini di ogni ordine e grado. L’anno scolastico è partito con numeri ancora alti per quanto riguarda la dispersione scolastica: un fenomeno che riguarda l’11,1% dei ragazzi e 1 studente straniero su 3.

È stata festa grande al liceo scientifico Francesco Redi di Arezzo con un flash mob per sottolineare un traguardo storico dei cento anni dalla prima lezione. Gli studenti sono entrati in aula indossando abiti delle diverse epoche che hanno segnato la storia del Redi, dal 1923 al 2023. In questo modo quel giorno sarà un po’ come veder entrare in classe cento anni di storia.

I più numerosi al rientro in classe sono stati i ragazzi delle superiori, un esercito di 16923 studenti, seguiti dai 12307 bambini della primaria, gli 8674 colleghi delle medie e i 5489 dell’infanzia. Nelle oltre 2mila classi in cui sono divisi quest’anno gli alunni, all’avvio dell’anno a restare scoperte sono il 20% delle cattedre. "Abbiamo lavorato per garantire un inizio con una copertura dei docenti intorno all’80% – aveva detto il provveditore Roberto Curtolo - il personale che manca è dovuto alle rinunce rispetto ai posti assegnati. Questa situazione permette di partire con i migliori presupposti".

Sono 1227 i supplenti di ogni ordine e grado in servizio in particolare per il sostegno, nelle classi di tutta la provincia. Proprio su boom di supplenze e mancanza di personale Ata la Cgil aveva nei giorni scorsi lanciato un allarme illustrando il rischio degli effetti negativi. La scuola è partita senza nessuna restrizione di sorta, proprio il dirigente dell’ufficio scolastico provinciale è intervenuto anche sull’allerta Covid, parlando di "nessuna criticità sanitaria evidente".

La giornata di ieri ha segnato anche un sostanziale ritorno alla normalità per il traffico cittadino con qualche rallentamento nelle ore di punta di entrata e uscita dalle scuole. Sempre ieri ha debuttato anche il nuovo orario invernale del trasporto pubblico con Autolinee Toscane che ha intensificato le corse e inaugurato due nuove linee. Primo giorno per i nuovi vigilanti che da ieri per tutta la durata dell’anno scolastico monitoreranno i treni sulla linea che da Arezzo collega Casentino e Valdichiana grazie alla decisione di Lfi e Tft di garantire maggiore sicurezza ai 4mila studenti che ogni giorno affollano queste corse e agli altri viaggiatori.