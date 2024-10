Impresa di costruzioni ricerca muratori

1 MURATORE

Azienda specializzata in costruzioni residenziali cerca un muratore in mattoni. La risorsa dovrà essere in grado di eseguire, sia in autonomia che con il supporto di manovali, lavori di muratura quali intonaci, massetti, solai e pavimentazioni. E’ richiesta esperienza. Lavoro full time, a tempo indeterminato. Sede Arezzo. Sono previste trasferte nelle province di Arezzo e Firenze. Codice: AR-235846. Scadenza: 5 novembre

4 MURATORI

Si cercano quattro muratori in mattoni. Richiesta esperienza, buona conoscenza dell’italiano, possibilmente con possesso di attestati sicurezza. Contratto a tempo determinato, full time. Sede: Arezzo, Lucignano, Montepulciano, Siena, Rapolano, Trequanda, Torrita di Siena. Codice: SI-235197. Scadenza: 10 novembre