Imprenditori e digitale. Change Capital entra nell’orbita TeamSystem per la finanza agevolata

TeamSystem, tech company italiana leader nel mercato delle soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e professionisti, acquisisce il 61% del capitale sociale di Change Capital, fintech company nata nel 2019 ad Arezzo dall’idea di Francesco Brami e Tiziano Cetarini. L’azienda si rivolge alle piccole e medie imprese per semplificare l’accesso al credito e alla finanza agevolata attraverso un’innovativa piattaforma proprietaria che offre servizi di mediazione creditizia, supportata da innovativi tool basati sull’intelligenza artificiale. Un’operazione che permette alla tech company di entrare con una presenza diretta nel segmento in forte espansione della mediazione creditizia, aggiungendo al proprio portfolio oltre 200 soluzioni finanziarie. Change Capital si è sviluppata secondo un modello "phygital" di ultima generazione, come piattaforma digitale aumentata dall’Intelligenza artificiale che può contare, da una parte, sull’esperienza di 65 professionisti qualificati che operano dalle sedi di Milano, Brescia, Firenze, Arezzo e Viterbo e su un ampio network di partner e soci istituzionali e, dall’altra, su una piattaforma digitale proprietaria CC-Suite integrata per soluzioni di credito e finanza agevolata basata su innovative soluzioni AI. La società ha chiuso il 2023 con un fatturato di circa 5.5 milioni di euro e vanta oggi oltre 500 clienti fidelizzati per cui ha gestito, solamente lo scorso, anno quasi 1.000 operazioni. "Change Capital continua a crescere con il rinnovato supporto di TeamSystem. Questo investimento conferma il riconoscimento del nostro impegno nel fornire soluzioni innovative per le piccole e medie imprese italiane. Abbiamo l’obiettivo di posizionarci tra i leader di mercato in ambito fintech, attraverso una proposta integrata di mediazione creditizia e finanza agevolata a servizio delle eccellenze imprenditoriali del nostro paese, rispondendo con flessibilità e velocità alla richiesta sempre maggiore di accesso a fonti di finanza alternative", ha spiegato Francesco Brami, Ceo e co-founder di Change Capital.

L’azienda, nata ad Arezzo, è la start up fintech che innova l’accesso al credito e alla liquidità per le piccole e medie imprese permettendo a imprenditori e direttori finanziari di trovare rapidamente le risorse necessarie a dare esecuzione alle proprie strategie di crescita e di sviluppo. Change Capital aggrega le soluzioni dei più affidabili operatori del settore finanziario in un’unica piattaforma digitale; identifica rapidamente quelle più appropriate grazie al potente algoritmo proprietario CC Rank, che costruisce un completo e ampio paniere di opzioni per ogni singola partita Iva; accompagna la piccola e media impresa fino all’erogazione della liquidità. Attraverso il modello implementato, le piccole e medie imprese abbattono i tempi e i costi del processo di reperimento di nuove risorse finanziarie e aumentano le possibilità di accedere a soluzioni di credito e finanza agevolata. Ad oggi oltre 2000 imprese hanno ricevuto finanziamenti tramite la piattaforma Change Capital per oltre 400 milioni di euro intermediati.

Gaia Papi