Importante donazione del Lions Club di Sansepolcro agli ambulatori pediatrici della Valtiberina

Arezzo, 14 novembre 2023 – Il Centro Socio Sanitario di Sansepolcro da oggi diventa più funzionale grazie all’importante donazione del club borghese. Il Lions Club di Sansepolcro ha infatti donato delle bilance, un podoscopio ed una tavola optometrica, che vanno ad arricchire la dotazione dei servizi pediatrici del territorio della Zona Distretto Valtiberina.

Alla cerimonia di consegna era presente un’ampia rappresentanza del Lions Club guidato attualmente dal presidente Giovanni Donati Sarti che ha dichiarato come “Con l’arrivo del terzo pediatra era evidente la necessità di implementare gli ambulatori periferici di strumentazione adeguata.

I Lions sono il più grande club di servizio del mondo, in Valtiberina siamo attivi ormai da 50 anni e sempre sensibili alle esigenze locali, è per questo che ci siamo subito attivati con piacere anche in questa occasione”.

Presente anche l’assessore Mario Menichella che ha sottolineato “l’importanza di questa donazione parlando a nome sia del comune di Sansepolcro, sia di tutti i comuni Valtiberini che sono strettamente legati anche in ambito sanitario.

L’arrivo del terzo pediatra in Valtiberina è stato un passo importante che mette le famiglie del territorio nella condizione di poter avere un servizio adatto alle diverse esigenze e l’impegno di realtà come quella del Lions Club è quanto mai apprezzata perché giunge in un momento di particolare necessità.”

“Questa donazione - spiega il direttore di Zona Giampiero Luatti - oltre a permettere di dare risposte migliori ai nostri piccoli utenti, ci permette di consolidare la collaborazione tra territorio e istituzioni.”

Grazie unanime anche da parte dei tre medici pediatri che lavorano al distretto della Valtiberina, Fabiola Neri, Enrica Nistri e Rosario Maggiore. Presente alla cerimonia anche la dott.ssa Valentina Anemoli responsabile cure primarie.