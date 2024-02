Impiegato amministrativo per azienda orafa

1 ADDETTO STIPENDI

Si cerca apprendista impiegato in assistenza software paghe per una azienda di produzione software e di progettazione ed elaborazione di sistemi informatici con sede nel Comune di Cortona, per la compilazione dei cedolini paga, monitorando le ferie e i permessi con l’obiettivo di redigere la busta paga. Lavoro full time. Trasferte: Arezzo, Firenze, Siena e Perugia. Codice: AR-214726. Scadenza: 20 febbraio.

1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO

Si cerca personale per una azienda orafa con conoscenza della lingua inglese e della lingua spagnola, per svolgere mansioni amministrative e per supportare il personale dipendente nell’effettuazione di trasferte lavorative. Lavoro full time, tipo di contratto: apprendistato. Sede del lavoro Civitella in Valdichiana. Possibili trasferte, dai 3 ai 5 giorni, quasi ogni settimana. Codice: AR-213155. Scadenza: 21 febbraio.