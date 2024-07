Imbottigliati sull’Autosole. Schianto e 10 km di coda

Un inizio settimana da bollino nero per i viaggiatori, sia per chi doveva affrontare viaggi di lavoro sia per chi era diretto nei luoghi di villeggiatura. Poco dopo le 12 si è verificato un incidente che ha visto coinvolte tre auto nella corsia nord dell’Autosole, più precisamente in prossimità del casello Valdarno. Tre le persone rimaste ferite, due uomini, di 37 e 54 anni, che sono stati trasferiti entrambi in codice due all’ospedale del Valdarno, mentre una donna di 39 anni è stata portata sempre in codice due all’ospedale San Donato di Arezzo. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, gli operatori del 118 con l’auto infermieristica e tre ambulanze (Misericordia di Arezzo, della Croce Bianca di Arezzo e della Misericordia di Lucignano) oltre al personale della Società Autostrade e Polizia Stradale.

Lo schianto ha avuto come conseguenza quella di paralizzare il traffico lungo la corsia nord. Nel giro di un’ora i veicoli incolonnati hanno raggiunto i 10 chilometri di coda. Da qui è partita l’assistenza per camionisti, automobilisti e quanti erano in quel momento imbottigliati nel tratto aretino della A1. "E’ in corso la distribuzione dell’acqua agli utenti in coda" recitava una nota di Autostrade per l’Italia, vista la presenza anche di famiglie con bambini bloccate in coda sotto il sole. Dopo un paio d’ore circa dall’incidente il traffico è poi tornato regolare.

Problemi anche sulla E78, nel tratto tra San Zeno e Monte San Savino, dove il maltempo che si è abbattuto nella notte ha spezzato un ramo di un albero finito nella carreggiata, in particolare nella corsia che porta a Monte San Savino.

Ma la giornata di ieri è stata difficile anche per quanti avevano scelto il treno come mezzo su cui viaggiare. La circolazione ferroviaria ha registrato rallentata lungo la linea alta velocità Roma - Firenze tra Valdarno e Arezzo "per un inconveniente tecnico alla linea". È quanto segnalato da Rfi che alle 8.50 indicava rallentamenti fino a 50 minuti. Fs ha spiegato che il problema è stato causato da alcuni fulmini che hanno danneggiato la strumentazione lungo la linea, guasto poi risolto alle 9.30. I problemi sono stati segnalati a partire dalle 6:05, dapprima con rallentamenti di 30 minuti passati poi a 40 e infine a 50 minuti.

Matte Marzotti