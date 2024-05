Il visionario che va oltre il mordi-e-fuggi

Hanno superato lo stress test del Covid e oggi sono una delle poche categorie che continuano a crescere. Bar e ristoranti stanno pian piano conquistando i nostri centri storici: lì dove c’era un’edicola c’è una panineria, lì dove c’era la ferramenta si beve lo spritz, lì dove c’era una banca si mangiano sushi e kebab. Un fenomeno già visto nella vicina Firenze con la direttrice della Galleria dell’Accademia, Cecilie Hollberg che ha usato parole taglienti: "La città è ormai precipitata. È tutto un mordi-e-fuggi". Per questo anche una città in cui il "piccolo è bello" come Arezzo può essere per molti ma non per tutti.

Beppe Angiolini da sempre punta su un turismo di qualità e dal respiro internazionale: la ricetta che Mister Sugar offre alla città tramite una fondazione.