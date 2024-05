Il Viola Park parla valdarnese. Un’azienda renderà verde l’area

Il Viola Park, lo splendido centro sportivo della Fiorentina voluto da Rocco Commisso e dal compianto Joe Barone, parla anche valdarnese. C’è infatti lo "zampino" di un’azienda di Terranuova Bracciolini, la Milani Giardini, dietro alla cura del verde del complesso che sorge a Bagno a Ripoli. La Milani, realtà decisamente all’avanguardia nel settore, ha messo in campo le proprie competenze per quello che si può definire un vero e proprio progetto di architettura paesaggistica, che punta ad arricchire gli ambienti esterni con diversi elementi vegetali. L’intervento, portato avanti in sinergia con l’azienda pistoiese Vannucci Piante e con la milanese Rappo, ha riguardato l’installazione del verde ornamentale e la piantumazione di circa duecento alberi mediterranei diffusi tra i ventisei ettari che sorgono nel comune a sud di Firenze, andando così a contribuire all’estetica e alla vivibilità del Viola Park. Una serie di lavori che hanno consentito di dar vita a un vero e proprio polmone verde alle porte del capoluogo, seguendo i più moderni canoni di sostenibilità e rispetto dell’ambiente. Il lavoro ha coinvolto gran parte dell’organico aziendale della Milani Giardini che, fondata nel 2016 dai fratelli Andrea e Alessio Milani, fa oggi affidamento su cinquanta dipendenti che conducono diverse attività che spaziano dal tradizionale giardinaggio fino ai progetti di verde industriale. L’impegno di questa realtà è orientato soprattutto verso lo sviluppo di soluzioni innovative finalizzate all’installazione della vegetazione nei diversi ambiti urbani, commerciali e produttivi. Le conoscenze maturate in anni di esperienza nel settore hanno trovato espressione anche nel Viola Park, con la Milani Giardini che ha contribuito alla realizzazione della vegetazione del centro sportivo più grande d’Italia e di uno dei centri sportivi più all’avanguardia d’Europa. Il complesso, che porta il nome di Rocco Commisso, rappresenta un vero fiore all’occhiello. E’ stato realizzato grazie ad un’opera dell’architetto Marco Casamonti dello Studio Archea Associati tra il 2021 e il 2023 e si sviluppa su una superficie di 26mila metri quadrati. Ospita 2 stadi, 12 campi regolamentari di cui cinque in erba naturale, 5 ibridi, due campi di scuola calcio e uno per l’allenamento dei portieri. Ha 4 palestre, 12 padiglioni, un ristorante, 75 camere per 116 posti letto, un media center, un centro medico e wellness con una piscina da 25 metri e altre due piscine vascolari, crioterapia, sauna e bagno turco. Qui hanno trovato casa le 20 squadre di ACF Fiorentina.