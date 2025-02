Arezzo, 25 febbraio 2025 – Il Venezia Fc ha scelto Sintra per migliorare il proprio e-commerce. La società calcistica di serie A si è affidata all’azienda aretina, leader a livello internazionale per le soluzioni di business digitale, per progettare e realizzare una piattaforma maggiormente performante, fruibile, scalabile e adatta a un pubblico internazionale, con un innovativo progetto che verrà presentato nel corso di un evento in programma alle 18.00 di mercoledì 26 febbraio al Rialto Store.

L’iniziativa, articolata in diversi momenti di approfondimento e interazione con il pubblico, offrirà un’opportunità per comprendere come le piattaforme digitali e le soluzioni di POS - Point of Sale stiano trasformando il rapporto tra club e tifosi, migliorando l’esperienza d’acquisto e ottimizzando la gestione commerciale delle realtà sportive.

Sintra ha portato lo store on-line del Venezia Fc su Shopify Plus per una piena integrazione dei canali di vendita fisici e digitali, con l’obiettivo di creare esperienze d’acquisto fluide e personalizzate per i tifosi dove sfruttare dati e tecnologie per ottimizzare la gestione dell’inventario, incrementare la fidelizzazione e aumentare la conversione delle vendite.

Il progetto ha trovato concretizzazione nella costruzione di un ecosistema commerciale integrato e orientato all’innovazione: l’evento del 26 febbraio sarà il momento per illustrare le strategie per una gestione efficiente dello store fisico e digitale, con un particolare focus sulle soluzioni più avanzate per il retail sportivo, tra cui i moderni sistemi POS che facilitano transazioni rapide e sicure.

Durante l’appuntamento, i partecipanti diventeranno protagonisti di un’esperienza immersiva che includerà sessioni di shopping e un quiz interattivo che metterà alla prova la conoscenza del Venezia Fc e delle nuove frontiere del commercio digitale. “L’evento”, riporta la presentazione, “sarà l’occasione per toccare con mano come le nuove tecnologie stiano trasformando il rapporto tra club e tifosi.

Dal pagamento contactless alla gestione intelligente dell’inventario, ogni aspetto dell’esperienza d’acquisto è stato ripensato per soddisfare le aspettative di una nuova generazione di appassionati. La collaborazione tra Venezia Fc, Sintra e Shopify va oltre il semplice aggiornamento tecnologico.

Rappresenta un nuovo modo di pensare al commercio sportivo, dove l’innovazione digitale è uno strumento per rafforzare il legame emotivo tra club e tifosi. Il futuro del commercio sportivo sta per sbarcare a Venezia e promette di essere uno spettacolo da non perdere”.