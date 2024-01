Il veglione degli studenti a Cortona. Sarà un martedì grasso speciale

VALDICHIANA

Cortona sarà la capitale del veglione di Carnevale: un appuntamento imperdibile per i più giovani dal sapore un po’ amarcord visto che l’appuntamento sarà nello storico locale di San Lorenzo, l’Arlecchino. L’evento si svolgerà il martedì grasso e sarà organizzato dalle associazioni culturali Cautha e Bubble insieme ai rappresentanti degli studenti delle scuole superiori di Cortona (Signorelli e Vegni) e al Giovanni da Castiglione: Ci sarà il patrocinio del comune di Cortona per la festa in maschera in discoteca che si svolgerà il prossimo 13 febbraio. Ed è così che l’Arlecchino, discoteca storica del territorio e tra le poche rimaste in attività, spalanca le porte ai ragazzi per Carnevale. L’appuntamento si aprirà con un aperitivo in maschera firmato Menchetti, dalle ore 20, con l’accompagnamento musicale dei deejay Marco Mancini e Marco Fumagalli. Una prima parte per tutte le età e una seconda serata con un taglio decisamente giovanile.

La serata sarà all’insegna di "Bubble", il nuovo format ideato dai giovani cortonesi che hanno da poco fatto il loro ingresso in Cautha. PEr l’occasione ci sarà anche un premio per il miglior vestito: si tratta del "Golden ticketCautha&Bubble", che garantirà accesso gratuito agli eventi organizzati da queste due realtà per 8 date complessive. La giuria sarà composta dai rappresentanti d’istituto delle scuole coinvolte e dagli organizzatori "Prima della pandemia il Martedì grasso era un appuntamento fisso per tutti gli istituti – spiega Iacopo Mancini, presidente di Cautha – era un momento divertente e abbiamo voluto rispolverarlo, l’occasione è capitata grazie al gestore dell’Arlecchino Stefano Bianchi, che ci ha concesso di restituire ai giovani la discoteca".

"Momenti di aggregazione e di celebrazione del Carnevale sono fondamentali per i nostri giovani – dichiara l’assessore alla cultura Francesco Attesti – giusto patrocinare un appuntamento promosso da queste nuove generazioni all’insegna del divertimento". "Siamo lieti di vedere una bella collaborazione fra istituti scolastici – aggiunge l’assessore all’Istruzione Silvia Spensierati – una sinergia che abbiamo il compito di portare avanti tutti insieme".

L.A.