Il van di Adecco arriva a Foiano per far conoscere le opportunità professionali sul territorio

Arezzo, 4 settembre 2025 – Riparte dalla provincia di Arezzo il nuovo tour della filiale mobile 100% elettrica di Adecco, la società specializzata di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano.

Il 6 settembre, i recruiter di Adecco saranno presenti, dalle 10.00 alle 18:00, a Foiano della Chiana, presso il Valdichiana Village in Via Enzo Ferrari 5, con l’obiettivo di mettere in contatto i talenti con le opportunità professionali del territorio.

Nel corso della giornata, i partecipanti avranno la possibilità di usufruire di un servizio di consulenza e orientamento per valorizzare al meglio le proprie competenze, costruire un Curriculum Vitae digitale e personalizzato.

Gli esperti di Adecco saranno inoltre a disposizione per presentare le offerte di lavoro attive nella provincia, con un focus particolare sui settori retail, della lavorazione meccanica, orafo ed elettronico, e sulle realtà imprenditoriali pronte ad assumere nuovi talenti. Nelle prossime settimane, il van proseguirà il tour con diverse tappe nelle città del Centro e del Sud Italia.